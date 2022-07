"Aspetta da mesi la carrozzina": Francesca Fialdini, il dramma della cugina malata (Di domenica 10 luglio 2022) Parole toccanti quelle che Francesca Fialdini ha usato per parlare di sua cugina Marisa. In un post su Instagram la conduttrice di Da noi a ruota libera su Rai 1 ha scritto: "Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso. È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c'è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso". La conduttrice ha definito la sua cara cugina "una forza della natura“. A corredo delle sue parole una foto che le raffigura in un ristorante a cena insieme. Il quadro di Marisa però è piuttosto complesso e aggravato dai ritardi del sistema sanitario. La donna infatti, come spiegato dalla Fialdini, sarebbe in attesa da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Parole toccanti quelle cheha usato per parlare di suaMarisa. In un post su Instagram la conduttrice di Da noi a ruota libera su Rai 1 ha scritto: "Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso. È seguita dal centro di malattie rare di Milano, che da quando c'è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso". La conduttrice ha definito la sua cara"una forzanatura“. A corredo delle sue parole una foto che le raffigura in un ristorante a cena insieme. Il quadro di Marisa però è piuttosto complesso e aggravato dai ritardi del sistema sanitario. La donna infatti, come spiegato dalla, sarebbe in attesa da ...

