Aperto bando per efficienza energetica imprese lombarde di commercio, ristorazione e servizi (Di domenica 10 luglio 2022) Riguarda il risparmio energetico, la riqualificazione degli impianti e l’autoproduzione E’ Aperto il bando per l’efficienza energetica nelle imprese lombarde del commercio, ristorazione e servizi fino al 15 dicembre. Il bando è promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme al Sistema camerale lombardo, per l’attuazione di una misura di Regione Lombardia finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde dei settori commercio, pubblici esercizi e servizi, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia. Una situazione dovuta anche dalla crisi internazionale in corso, che rischia di danneggiare il ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 10 luglio 2022) Riguarda il risparmio energetico, la riqualificazione degli impianti e l’autoproduzione E’ilper l’nelledelfino al 15 dicembre. Ilè promosso dalla Camera didi Milano Monza Brianza Lodi, insieme al Sistema camerale lombardo, per l’attuazione di una misura di Regione Lombardia finalizzata a sostenere le micro e piccoledei settori, pubblici esercizi e, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia. Una situazione dovuta anche dalla crisi internazionale in corso, che rischia di danneggiare il ...

