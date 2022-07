Anziana morta e sorella ferita | indagini a tutto campo

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si indaga senza escludere alcuna ipotesi a Salerno, dove questa mattina una donna di 91 anni è stata trovatae la, 87enne,. Le due anziane si trovavano nel loro appartamento al primo piano di un condominio in via San Leonardo, nella zona orientale della città. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica. Il cadavere della donna è stato portato in obitorio per essere sottoposto ad autopsia. Laè stata ricoverata in ospedale. Il pm di turno si è recato sul posto per vedere se la donna possa rispondere a qualche domanda e far luce su quanto accaduto nelle scorse ore. Al momento, da quanto si apprende, l’87enne si trova al pronto soccorso dell‘ospedale Ruggi di Salerno, dove i medici le hanno riscontrato traumi facciali dovuti ...

commenta Una donna di 91 anni è stata trovatanel suo appartamento di Salerno, al primo piano di un condominio. La sorella di lei, 87 anni, era ferita ed è stata ricoverata in ospedale. Sul caso si indaga senza escludere nessuna pista. L'...L'non è in pericolo di vita ma sotto choc tanto da non aver saputo ancora spiegare quanto accaduto.