Anoressia e bulimia: l’emergenza dei nostri tempi (Di domenica 10 luglio 2022) Negli ultimi anni i casi di disturbi del comportamento alimentare sono nettamente aumentati, soprattutto in Occidente, diventando un’emergenza dei nostri tempi. A causa degli stereotipi di bellezza imposti dalla società , giovani e non – e senza distinzioni di genere – sono vittime di questi disturbi, in particolare dell’Anoressia e della bulimia. Disturbi del comportamento alimentare: parliamo di Anoressia e bulimia L’Anoressia e la bulimia sono due tra i più diffusi disturbi dell’alimentazione diventati molto frequenti negli ultimi vent’anni. Affliggono adolescenti ed adulti con conseguenze tremendamente devastanti sulla salute fisica e mentale. La ricerca di un’ideale perfetto di bellezza, di cui sono complici anche i social, è diventata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Negli ultimi anni i casi di disturbi del comportamento alimentare sono nettamente aumentati, soprattutto in Occidente, diventando un’emergenza dei. A causa degli stereotipi di bellezza imposti dalla società , giovani e non – e senza distinzioni di genere – sono vittime di questi disturbi, in particolare dell’e della. Disturbi del comportamento alimentare: parliamo diL’e lasono due tra i più diffusi disturbi dell’alimentazione diventati molto frequenti negli ultimi vent’anni. Affliggono adolescenti ed adulti con conseguenze tremendamente devastanti sulla salute fisica e mentale. La ricerca di un’ideale perfetto di bellezza, di cui sono complici anche i social, è diventata ...

bluecalss : @devonsbl0g ho sofferto di bulimia in generale per anni, recentemente per un periodo bed, per uno anoressia atipica… - applepiesdiary : @devonsbl0g prima anoressia, ora bulimia o ednos non lo so - 666calzz : @devonsbl0g va a periodi, tra anoressia e bulimia - Giolla_Giolla : RT @Guess_we_should: Si parla tanto di eating disorders riferendosi solo all'obesità, anoressia, bulimia, ma non si parla abbastanza di com… - Marshmellos_ : RT @Guess_we_should: Si parla tanto di eating disorders riferendosi solo all'obesità, anoressia, bulimia, ma non si parla abbastanza di com… -