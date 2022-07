Anne Hathaway saluta i suoi fan a Roma e parla in italiano

Pubblicità

IOdonna : Il sogno prende vita sulla scalinata di Trinità dei Monti. Ad applaudire, Anne Hathaway e Elodie - parrisellaw : RT @_asantosl: 'anne hathaway bella' a dancinha aaaa ???? - _sweetmelody__ : RT @96ibkh: anne hathaway che dice “calma amore calma” è tutto ciò che mi serviva nella vita - nenitaisabel94 : RT @96ibkh: anne hathaway che dice “calma amore calma” è tutto ciò che mi serviva nella vita - aslkpoqw9 : Ale amoroso può interpretare la principessa di Genovia ma Anne Hathaway non potrà mia cantare sorriso grande -

La Gazzetta del Mezzogiorno

... la serie drammatica romantica di Netflix basata sul romanzo di successo di David Nicholls , lo stesso che aveva ispirato il film che aveva come protagonistie Jim Sturgess. La trama di ...Valentino "The Beginning", le celebrities che hanno assistito alla sfilata " Photogallery Nel front row anche, Kate Hudson, la cantante premio Oscar Ariana DeBose, Tina Kunakey. E poi ... Anne Hathaway stregata da riso patate e cozze, la star in visita a Ostuni Spettacolare sfilata della collezione haute couture di Valentino firmata da Paolo Piccioli a Roma. Come passerella ...Tanto, tantissimo glamour per questa sfilata-evento nel quartier generale di Maison Valentino, i luoghi dove tutto ha inizio. Un party proseguito fino a tarda notte, con Pierpalo Piccioli in consolle ...