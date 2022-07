Anna Tatangelo | weekend da sogno | il suo bikini bianco è il must have dell’estate

Leggi su dilei

(Di domenica 10 luglio 2022) L’estate porta con sé una carrellata di vip in vacanza che si godono lunghe giornate al mare, spesso sfoggiando look da cui possiamo trarre ispirazione per rinnovare il nostro guardaroba durante la stagione più calda. Stavolta èa lasciarci senza fiato: il suoè super sensuale, lo spunto che aspettavamo per prepararci alle nostre vacanze in spiaggia.divina inFisico statuario e addominali scolpiti,si è sempre tenuta in forma facendo molta palestra e i risultati sono evidenti. Ora si sta godendo qualche giorno di relax insieme a suo figlio, il piccolo Andrea (nato dalla sua lunga relazione con Gigi D’Alessio). In una location da favola, la cantante si divide tra tuffi ...