Anna Oxa e la sua alimentazione particolare: ecco cosa mangia regolarmente la cantante (Di domenica 10 luglio 2022) Tra le voci femminili più apprezzate d’Italia c’è di sicuro quella della mitica Anna Oxa. La cantante Barese, poi, non è solo nota per le sue immense doti canore ma anche per il suo grande fascino. L’artista pugliese, nonostante sia una classe 1961, infatti dimostra metà dei suoi anni. Sul portale di ok-salute, però, ha confessato qual è il suo segreto Non tutti sanno che la bella Anna ha anche la cittadinanza albanese. Suo padre, infatti, era originario di Krujia mentre sua madre, invece, è italiana. La passione di Anna per la musica si mostra già nell’infanzia. Da ragazzina, infatti, già canta nei piano bar del capoluogo pugliese e a 15 anni incide il suo primo 45 giri. La prima fama nazionale, però, la raggiunge nel 1978 quando, grazie alla sponsorizzazione di Ivano Fossati, partecipa a quell’edizione del Festival ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022) Tra le voci femminili più apprezzate d’Italia c’è di sicuro quella della miticaOxa. LaBarese, poi, non è solo nota per le sue immense doti canore ma anche per il suo grande fascino. L’artista pugliese, nonostante sia una classe 1961, infatti dimostra metà dei suoi anni. Sul portale di ok-salute, però, ha confessato qual è il suo segreto Non tutti sanno che la bellaha anche la cittadinanza albanese. Suo padre, infatti, era originario di Krujia mentre sua madre, invece, è italiana. La passione diper la musica si mostra già nell’infanzia. Da ragazzina, infatti, già canta nei piano bar del capoluogo pugliese e a 15 anni incide il suo primo 45 giri. La prima fama nazionale, però, la raggiunge nel 1978 quando, grazie alla sponsorizzazione di Ivano Fossati, partecipa a quell’edizione del Festival ...

Pubblicità

Isabella00089 : RT @scimonelli: Buon pomeriggio e buona serata.. ... 'DONNA CON TE' Anna Oxa - halfalxal : Anna Oxa tutti i brividi del mondo video riciclato leggermente fritto grandi urla - asiaoxa : @uncafone Non so se è il tuo genere ma a me “è tutto un attimo” di Anna Oxa fa smettere di pensare - radiocalabriafm : ANNA OXA - PAGLIACCIO AZZURRO - asiaoxa : @myssstaneIenoir Io sono per Anna Oxa… sempre -