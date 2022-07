Angelina Jolie al concerto dei Maneskin a Roma: con lei anche la figlia Shiloh (Di domenica 10 luglio 2022) anche una stella come Angelina Jolie ama i Maneskin. Il concerto che la band ha tenuto al Circo Massimo era uno degli eventi più attesi dell’estate 2022 e non ha alla fine deluso le aspettative. Ben 70 mila persone hanno cantato e ballato al ritmo dei brani più amati del gruppo che ha trionfato al Festival di Sanremo 2021, ormai sempre più popolari anche all’estero. Questa è stata così l’occasione per riascoltare Zitti e Buoni, il brano del trionfo all’Ariston, ma anche la recentissima Supermodel. Non è mancata una sorpresa, apprezzata da tutti i presenti: Damiano e soci, infatti, hanno interpretato anche un inedito. Diversi anche i Vip nostrani che hanno voluto assistere allo spettacolo (Anna Foglietta, Anna Ferzetti e il regista ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 10 luglio 2022)una stella comeama i. Ilche la band ha tenuto al Circo Massimo era uno degli eventi più attesi dell’estate 2022 e non ha alla fine deluso le aspettative. Ben 70 mila persone hanno cantato e ballato al ritmo dei brani più amati del gruppo che ha trionfato al Festival di Sanremo 2021, ormai sempre più popolariall’estero. Questa è stata così l’occasione per riascoltare Zitti e Buoni, il brano del trionfo all’Ariston, mala recentissima Supermodel. Non è mancata una sorpresa, apprezzata da tutti i presenti: Damiano e soci, infatti, hanno interpretatoun inedito. Diversii Vip nostrani che hanno voluto assistere allo spettacolo (Anna Foglietta, Anna Ferzetti e il regista ...

