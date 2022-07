Anche la bergamasca Gabbiadini nel libro sulla storia della Nazionale di calcio femminile (Di domenica 10 luglio 2022) C’è Anche Melania Gabbiadini tra le protagoniste delle pagine del libro “Azzurre – storia della Nazionale di calcio femminile”, appena pubblicato dalla Bradipolibri. L’autore Giovanni Di Salvo, esperto di storia del calcio femminile, ha ricostruito dettagliatamente, per la prima volta, le imprese della Nazionale di calcio femminile dal 1968 ai giorni nostri ed ha inserito proprio la calciatrice di Calcinate, sorella dell’ex atalantino Manolo, tra le atlete più importanti che hanno scritto la storia della Nazionale. Il lettore non solo potrà rivivere le sue imprese sportive con la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) C’èMelaniatra le protagoniste delle pagine del“Azzurre –di”, appena pubblicato dalla Bradipolibri. L’autore Giovanni Di Salvo, esperto didel, ha ricostruito dettagliatamente, per la prima volta, le impresedidal 1968 ai giorni nostri ed ha inserito proprio la calciatrice di Calcinate, sorella dell’ex atalantino Manolo, tra le atlete più importanti che hanno scritto la. Il lettore non solo potrà rivivere le sue imprese sportive con la ...

