Anche Ernst Knam assente al matrimonio di Damiano Carrara: gli auguri sono cioccolatosi e social (Di domenica 10 luglio 2022) Stanno facendo il giro dei social le foto del matrimonio di Damiano Carrara e della bellissima Chiara. E chiaramente, molti fan di Bake Off, hanno cercato di scovare, tra gli invitati alle nozze, dei personaggi noti. Ci si aspettava di vedere almeno Ernst Knam e Benedetta Parodi, che insieme a Damiano, lavorano ormai da anni. Ma ieri a Lucca, non si sono presentati nè il re del cioccolato, nè la conduttrice di Bake Off Italia. E ovviamente i più cattivelli hanno pensato che non sono stati invitati ma la realtà è chiaramente un’altra. Gli impegni sono tantissimi, tanto che domani, si torna Anche sul set di Bake Off, come ha ricordato Knam e non è stato possibile, per molti degli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022) Stanno facendo il giro deile foto deldie della bellissima Chiara. E chiaramente, molti fan di Bake Off, hanno cercato di scovare, tra gli invitati alle nozze, dei personaggi noti. Ci si aspettava di vedere almenoe Benedetta Parodi, che insieme a, lavorano ormai da anni. Ma ieri a Lucca, non sipresentati nè il re del cioccolato, nè la conduttrice di Bake Off Italia. E ovviamente i più cattivelli hanno pensato che nonstati invitati ma la realtà è chiaramente un’altra. Gli impegnitantissimi, tanto che domani, si tornasul set di Bake Off, come ha ricordatoe non è stato possibile, per molti degli ...

