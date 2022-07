Amici | la rivelazione di Marcello Sacchetta | svelata la novità professionale

(Di domenica 10 luglio 2022) Momento d’oro per. L’ex ballerino diè in attesa del suo primo figlio dalla compagna Giulia Pauselli. Intanto torna in tv con una nuova avventuraè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

zazoomblog : Amici la confessione di Kledi spiazza tutti: la rivelazione è scottante - #Amici #confessione #Kledi #spiazza… - zazoomblog : Amici la confessione di Kledi spiazza tutti: la rivelazione è scottante - #Amici #confessione #Kledi #spiazza - trashalgia : Luigi ha decido di fare delle rivelazioni sulla sua famiglia e il periodo ad Amici mai fatte prima. Qui potete legg… - Quellochetutti1 : #Stash ha rivelato il sesso del bebé in arrivo ?? qui vi diciamo tutto?? - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: Zaniolo Juve: pericolo PSG, ma spunta una rivelazione agli amici. Ultime #calciomercato #Juve #Juventus #Roma #Serie_A #… -

Forse non tutti sanno che Claudio Bisio e la bellissima Vanessa Incontrada hanno un passato decisamente passionale. Solo dopo molti anni spunta fuori il retroscena pazzesco. Per anni sono stati una ...... Tinto e lasulla sua compagna di viaggio: 'Ci scrivono che siamo la coppia dell'estate'... Ci siamo trovati fin da subito, sembriamoda vent'anni'. Tinto ammette: 'La tv non è come la ...Il neurologo Oliver Sacks l’ha ben spiegata in modo letterario e divulgativo nel famoso saggio del 1985 intitolato L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello. In un’intervista a GQ l’attore america ...Il celebre ballerino lanciato da Maria De Filippi racconta in un'intervista per quale motivo ha preso una particolare decisione: Kledi Kadiu lo confessa.