Amber Heard, i guai non sono finiti: la compagnia assicurativa le fa causa (Di domenica 10 luglio 2022) A quanto pare i guai non sono finiti per Amber Heard: la compagnia di assicurazioni le ha appena fatto causa al fine di non aiutarla a pagare i milioni che deve all'ex marito e le spese processuali. Le conseguenze del processo per diffamazione di Johnny Depp e Amber Heard sono diventate più complesse del processo stesso: secondo quanto riferito da TMZ, la compagnia assicurativa dell'attrice le ha appena fatto causa nella speranza di mettere in chiaro alcune cose. La Heard e il suo team stanno attualmente cercando di trovare un modo per pagare i milioni di dollari che sono stati assegnati a Depp grazie al verdetto del tribunale, cercando ... Leggi su movieplayer (Di domenica 10 luglio 2022) A quanto pare inonper: ladi assicurazioni le ha appena fattoal fine di non aiutarla a pagare i milioni che deve all'ex marito e le spese processuali. Le conseguenze del processo per diffamazione di Johnny Depp ediventate più complesse del processo stesso: secondo quanto riferito da TMZ, ladell'attrice le ha appena fattonella speranza di mettere in chiaro alcune cose. Lae il suo team stanno attualmente cercando di trovare un modo per pagare i milioni di dollari chestati assegnati a Depp grazie al verdetto del tribunale, cercando ...

