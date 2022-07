Amalfi, 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAmalfi (Sa) – Anche il Comune di Amalfi fa fronte all’emergenza idrica potenziando il sistema di alimentazione e riducendo gli sprechi lungo uno degli assi periferici. E’ quello di Tovere, una delle frazioni alte del territorio comunale, il cui serbatoio idrico, grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, è interessato da un importante intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione per un importo complessivo di circa 300mila euro. Oltre a un notevole risparmio della risorsa idrica garantirà vantaggi in termini di riduzione dei costi energetici e di eliminazione dei volumi sfiorati. Con i suoi 150.000 litri di capacità, il nuovo serbatoio sarà in grado di fronteggiare le punte orarie e di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Anche il Comune difa fronte all’emergenza idrica potenziando il sistema di alimentazione e riducendo gli sprechi lungo uno degli assi periferici. E’ quello di, una delle frazioni alte del territorio comunale, il cui, grazie all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, è interessato da un importante intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione per un importo complessivo di circa. Oltre a un notevole risparmio della risorsa idrica garantirà vantaggi in termini di riduzione dei costi energetici e di eliminazione dei volumi sfiorati. Con i suoi 150.000 litri di capacità, il nuovosarà in grado di fronteggiare le punte orarie e di ...

Pubblicità

antonellaa262 : 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere ad Amalfi: l’opera pubblica garantirà maggiori… - zazoomblog : Amalfi: 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - #Amalfi: #300mila #riqualificazione - Ulisseonline : Amalfi, 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - - susydigennaro : RT @napolimagazine: AMALFI - 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AMALFI - 300mila euro per la riqualificazione del serbatoio idrico di Tovere -