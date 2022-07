Alternativa per l’Italia, il nuovo partito dell’ultracattolico Adinolfi e dell’ex CasaPound Di Stefano (Di domenica 10 luglio 2022) In comune hanno in primis l’avversione per tutto ciò che è legato all’Unione europea. Dalla Commissione di Ursula von der Leyen a Mario Draghi, fino ai vaccini anti-Covid che l’Ue ha fornito all’Italia. E da domani faranno di quest’avversione comune uno dei principi ispiratori del loro nuovo partito. Parliamo di Mario Adinolfi, giornalista e fondatore del partito cattolico Il Popolo della Famiglia, e di Simone Di Stefano, fuoriuscito dal movimento di estrema destra CasaPound e padre di Exit, fronte di strenua contestazione dell’obbligo di vaccini e Green Pass. Si chiamerà Alternativa per l’Italia: un nome ispirato a quello del partito tedesco di estrema destra, Alternative fuer Deutschland. Sarà un ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) In comune hanno in primis l’avversione per tutto ciò che è legato all’Unione europea. Dalla Commissione di Ursula von der Leyen a Mario Draghi, fino ai vaccini anti-Covid che l’Ue ha fornito al. E da domani faranno di quest’avversione comune uno dei principi ispiratori del loro. Parliamo di Mario, giornalista e fondatore delcattolico Il Popolo della Famiglia, e di Simone Di, fuoriuscito dal movimento di estrema destrae padre di Exit, fronte di strenua contestazione dell’obbligo di vaccini e Green Pass. Si chiameràper: un nome ispirato a quello deltedesco di estrema destra, Alternative fuer Deutschland. Sarà un ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Mario Adinolfi e Simone Di Stefano fondano un nuovo partito: Alternativa per l’Italia - RaphaelRaduzzi : Da mezzanotte in poi voteremo anche l'emendamento di @Alternativa_it per ELIMINARE le multe agli over50 parzialment… - borghi_claudio : @gspazianitesta Ci sono passato per altre questioni ?? Se ti siedi al tavolo per negoziare e trovi un compromesso po… - ADA79991318 : RT @Pinucci63757977: Si chiama 'Alternativa per l'Italia' : la presenza di due leader come @marioadinolfi e @distefanoTW caratterizza un lo… - nicolGr25956102 : @LaNotiziaTweet Allora non ho capito niente .... Se la Raggi dovesse mollare il movimento non lo farebbe certo per… -