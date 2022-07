All’Italia la guida di Emasoh e la sicurezza del Golfo (Di domenica 10 luglio 2022) “Una presenza qualificata per la sicurezza marittima e una maggiore consapevolezza della situazione marittima sono i pilastri ma anche il rafforzamento del dialogo e della cooperazione”, così il contrammiraglio italiano Stefano Costantino ha commentato la presa di comando dell’Operazione Agenor, strumento militare dell’iniziativa multinazionale europea Emasoh (European Maritime Awarennes in the Strait of Hormuz). L’ufficiale italiano porta l’esperienza di 32 anni di servizio alla missione europea, tra cui il ruolo di comandante della nave scuola “Amerigo Vespucci”, e svariati incarichi in missioni e all’interno della Marina. Emasoh è stata lanciata dalla Francia a margine del Consiglio Ue Affari esteri del 20 gennaio 2020, con sede nella base navale francese Camp de la Paix ad Abu Dhabi. Per i prossimi sei mesi l’Italia comanderà gli ... Leggi su formiche (Di domenica 10 luglio 2022) “Una presenza qualificata per lamarittima e una maggiore consapevolezza della situazione marittima sono i pilastri ma anche il rafforzamento del dialogo e della cooperazione”, così il contrammiraglio italiano Stefano Costantino ha commentato la presa di comando dell’Operazione Agenor, strumento militare dell’iniziativa multinazionale europea(European Maritime Awarennes in the Strait of Hormuz). L’ufficiale italiano porta l’esperienza di 32 anni di servizio alla missione europea, tra cui il ruolo di comandante della nave scuola “Amerigo Vespucci”, e svariati incarichi in missioni e all’interno della Marina.è stata lanciata dalla Francia a margine del Consiglio Ue Affari esteri del 20 gennaio 2020, con sede nella base navale francese Camp de la Paix ad Abu Dhabi. Per i prossimi sei mesi l’Italia comanderà gli ...

