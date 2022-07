Alfa Romeo | la Giulia entrerà nel mondo delle auto elettriche | ad annunciarlo il CEO dell’azienda

Leggi su computermagazine

(Di domenica 10 luglio 2022) Prima o poi doveva accadere. Non era in discussione l’entrata dineldell’elettrico, bisognava capire quando. E a quando pare quella finestra temporale è arrivata. Ufficialmente.: ladiventa elettrica – Adobe StockLa nota azienda milanese, infatti, fa ormai parte di Stellantis, quindi ha le piattaforme e il supporto per spingere per una completa elettrificazione della sua gamma, che secondo un nuovo rapporto avverrà tra soli cinque anni. La casamobilistica italiana prevede di continuare a offrire il modello della, un’elegante berlina elettrica. La conferma, dicevamo, è ufficiale.Express, infatti, ha chiesto all’amministratore delegato dell’...