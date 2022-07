Alessandro Landolfi | “La mia collocazione politica è l’area progressista del Pd”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – “La miadel Partito Democratico“. È quanto dichiara il capogruppo del Pd al Consiglio Provinciale di Caserta. “Non ho nessun contatto politico conmoderata casertana né con il presidente Magliocca. I miei interlocutori politici sono il Pd e i compagni di Articolo Uno di Terra di Lavoro. In provincia il voto di astensione sul bilancio non era un segnale politico ma semplicemente amministrativo. Non sono contento di come è gestito il mio partito e attendo di parlare con il commissario provinciale del Pd Mauri per trasmettere la mia opinione al fine di rilanciare l’azionedel centrosinistra. C’è bisogno di una guida seria e autorevole ...