Adozioni e matrimoni gay, arriva la svolta in Slovenia: “In sei mesi la legge” (Di domenica 10 luglio 2022) Grande salto in avanti in materia di diritti Lgbt+ per Slovenia e Grecia. Partiamo da Lubiana, dove dopo una lunga e sofferta battaglia è stato legalizzato il matrimonio tra coppie omosessuali, unitamente alle Adozioni gay. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale slovena, che con un verdetto, ha definito discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e omosessuali. Passi in avanti anche per Atene, il cui primo ministro Kyriakos Mitsotakis sta portando avanti una campagna con l’obiettivo di mettere al bando le cosiddette procedure mediche di normalizzazione sessuale sui bambini nati con caratteristiche sessuali non identificabili con il tradizionale binarismo di genere. Già considerate pratiche non necessarie in campo medico e condannate dalle Nazioni Unite. Slovenia: “L’unione coniugale non ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 luglio 2022) Grande salto in avanti in materia di diritti Lgbt+ pere Grecia. Partiamo da Lubiana, dove dopo una lunga e sofferta battaglia è stato legalizzato ilo tra coppie omosessuali, unitamente allegay. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale slovena, che con un verdetto, ha definito discriminatorie le norme finora vigenti in fatto di unioni etero e omosessuali. Passi in avanti anche per Atene, il cui primo ministro Kyriakos Mitsotakis sta portando avanti una campagna con l’obiettivo di mettere al bando le cosiddette procedure mediche di normalizzazione sessuale sui bambini nati con caratteristiche sessuali non identificabili con il tradizionale binarismo di genere. Già considerate pratiche non necessarie in campo medico e condannate dalle Nazioni Unite.: “L’unione coniugale non ...

