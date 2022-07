Addio modalità a distanza? Gli studenti dell’UniBg lanciano la raccolta firme per mantenere le registrazioni (Di domenica 10 luglio 2022) Bergamo. registrazioni sì, registrazioni no. Non c’è ancora certezza su quale sarà la modalità didattica dell’Università degli Studi di Bergamo a partire dal prossimo anno accademico (anche se l’intenzione, mai nascosta nemmeno dal Rettore Sergio Cavalieri, è quella di riportare le lezioni in presenza e di abbandonare la modalità mista presenza-distanza). La decisione definitiva pare verrà presa il 25 luglio in occasione della prossima seduta del Senato accademico, ma intanto gli studenti stanno facendo il possibile per far valere le proprie richieste. Anzi la richiesta: mantenere le registrazioni delle lezioni. Per questo nella giornata di mercoledì 6 luglio i rappresentanti degli studenti – Uni+ insieme a Primavera degli ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Bergamo.sì,no. Non c’è ancora certezza su quale sarà ladidattica dell’Università degli Studi di Bergamo a partire dal prossimo anno accademico (anche se l’intenzione, mai nascosta nemmeno dal Rettore Sergio Cavalieri, è quella di riportare le lezioni in presenza e di abbandonare lamista presenza-). La decisione definitiva pare verrà presa il 25 luglio in occasione della prossima seduta del Senato accademico, ma intanto glistanno facendo il possibile per far valere le proprie richieste. Anzi la richiesta:ledelle lezioni. Per questo nella giornata di mercoledì 6 luglio i rappresentanti degli– Uni+ insieme a Primavera degli ...

