Abbandona il cane legandolo a un palo tra i pianti del figlio Donna denunciata - VIDEO

enpaonlus : Foggia, donna abbandona il cane a un palo tra i pianti del figlio. La Polizia Municipale ha individuato la donna e… - LaStampa : A Foggia una donna lega il cane a un palo e lo abbandona davanti al figlio in lacrime @fulviocerutti @lazampa - enpaonlus : Ladra malvagia di sogni e di fiducia- - senzatregua1 : RT @lazampa: A Foggia una donna lega il cane a un palo e lo abbandona davanti al figlio in lacrime @fulviocerutti @lastampa - gabrilampu : RT @enpaonlus: Foggia, donna abbandona il cane a un palo tra i pianti del figlio. La Polizia Municipale ha individuato la donna e l’ha denu… -

Nulla fa pensare a ciò che in realtà sta accadendo: quella è la scena di un cane abbandonato a Foggia e tutto avviene con il ragazzino che, quando ne scopre le intenzioni, scoppia a piangere. Una donna abbandona il suo cane legandolo a un palo, suo figlio piange. Il gesto crudele a Foggia. Il campione di motociclismo pesarese in prima linea con i Lions nella lotta contro il randagismo. Era stato anche testimonial della raccolta firme per il referendum del Comitato Sì Aboliamo La Caccia.