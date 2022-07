A Parigi la prima mostra su Elsa Schiaparelli, la stilista musa dei surrealisti creatrice di una moda visionaria – FOTO (Di domenica 10 luglio 2022) Eccentrica, visionaria, appassionata, indipendente, ribelle. musa di Salvador Dalì, FOTOgrafata da Man Ray e dipinta da Picasso, amica di Marcel Duchamp e Paul Poiret; è stata l’acerrima nemica di Coco Chanel, che arrivò a dar fuoco al suo abito durante un ballo in costume nel 1939. Di chi stiamo parlando? Ma di Elsa Schiaparelli, naturalmente! La stilista italiana naturalizzata in Francia che ha fatto della moda una forma d’arte, opponendo al rigore asciutto dei tailleur neri di Madamoiselle Coco, il suo rosa “Shocking” e provocazioni come il celeberrimo “Abito aragosta”. La casa di moda che porta il suo cognome, da lei fondata nel 1927, è ora proprietà dell’imprenditore italiano fondatore di Tod’s, Diego Della Valle, che nel 2019 ha affidato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Eccentrica,, appassionata, indipendente, ribelle.di Salvador Dalì,grafata da Man Ray e dipinta da Picasso, amica di Marcel Duchamp e Paul Poiret; è stata l’acerrima nemica di Coco Chanel, che arrivò a dar fuoco al suo abito durante un ballo in costume nel 1939. Di chi stiamo parlando? Ma di, naturalmente! Laitaliana naturalizzata in Francia che ha fatto dellauna forma d’arte, opponendo al rigore asciutto dei tailleur neri di Madamoiselle Coco, il suo rosa “Shocking” e provocazioni come il celeberrimo “Abito aragosta”. La casa diche porta il suo cognome, da lei fondata nel 1927, è ora proprietà dell’imprenditore italiano fondatore di Tod’s, Diego Della Valle, che nel 2019 ha affidato la ...

