Pubblicità

umbriajournal_ : #Umbriajazz ?? [???????? ????????????] - Boxol : Stasera inizia #UmbriaJazz ?? Sui vari palchi della città si esibiranno: Gilberto Gil, Joss Stone, Enrico Rava, Dad… - peppevoltarelli : RT @FabioAlcini: Anche Frida Bollani Magoni, Nada, Tommasi Novi, Peppe Voltarelli e Dado Moroni al Musart Festival di Firenze. https://t.co… - FabioAlcini : Anche Frida Bollani Magoni, Nada, Tommasi Novi, Peppe Voltarelli e Dado Moroni al Musart Festival di Firenze. -

Agenzia ANSA

Va ail premio che la Fondazione Perugia promuove nell'ambito di Umbria Jazz. Una collaborazione naturale tra due realtà che pur nascendo e avendo il loro centro vitale nel territorio hanno ...La programmazione al teatro Morlacchi inizierà sabato con lo special edition di Enrico Rava per proseguire domenica con. E sempre sabato avranno inizio i concerti alla Sala Podiani della ... A Dado Moroni premio Fondazione Perugia per Umbria jazz Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Non è attivo solo il palco principale: Frida Bollani Magoni, Nada, Tommasi Novi, Peppe Voltarelli e Dado Moroni saranno nel Chiostro degli Uomini progettato da Brunelleschi Non è attivo solo il palco ...