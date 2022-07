9 Luglio 2022 – Shinzo Abe non era l’obiettivo iniziale del killer dell’ex premier giapponese. Si moltiplicano gli aspiranti successori di Johnson. 27° anniversario Srebrenica, alla vigilia esposte foto serbi massacrati in Bosnia (Di domenica 10 luglio 2022) Tetsuya Yamagami, il quarantunenne che ha ucciso ieri con due colpi di pistola l’ex premier nipponico Shinzo Abe, inizialmente aveva pianificato l’assassinio del leader di un gruppo religioso non specificato che riteneva fosse responsabile della bancarotta della madre. Lo riferiscono fonti investigative a Nikkei Asia. Yamagami, rivelano le fonti, ha spiegato agli inquirenti che le ingenti donazioni a tale organizzazione avevano condotto la genitrice sul lastrico. L’ex militare aveva quindi preso di mira Abe perchè lo riteneva legato a tale gruppo. Intanto la polizia giapponese si interroga all’indomani dell’assassinio di Shinzo Abe, ammettendo “notevoli falle” nella sicurezza durante il comizio elettorale dell’ex premier nella citta’ di Nara. Nuove candidature formali stasera da ... Leggi su api.follow (Di domenica 10 luglio 2022) Tetsuya Yamagami, il quarantunenne che ha ucciso ieri con due colpi di pistola l’exnipponicoAbe, inizialmente aveva pianificato l’assassinio del leader di un gruppo religioso non specificato che riteneva fosse responsabile della bancarotta della madre. Lo riferiscono fonti investigative a Nikkei Asia. Yamagami, rivelano le fonti, ha spiegato agli inquirenti che le ingenti donazioni a tale organizzazione avevano condotto la genitrice sul lastrico. L’ex militare aveva quindi preso di mira Abe perchè lo riteneva legato a tale gruppo. Intanto la poliziasi interroga all’indomani dell’assassinio diAbe, ammettendo “notevoli falle” nella sicurezza durante il comizio elettoralenella citta’ di Nara. Nuove candidature formali stasera da ...

DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime - DiMarzio : .@juventusfc, Kalidou #Koulibaly il primo della lista in caso di partenza per #DeLigt: si monitorano anche varie al… - pianainforma : STASERA Mercoledì 13 luglio 2022 ore 22.30 Planetarium Pythagoras Reggio Calabria La Luna dietro l’angolo: la Super… - Calciodiretta24 : Schalke 04 - Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale -