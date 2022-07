"10mila euro e due carte di credito". American Airlines, in volo il furto del secolo (Di domenica 10 luglio 2022) Pensava di aver messo a segno il furto del secolo a bordo di un aereo, peccato che poi è stato scoperto e arrestato. Parliamo di un passeggero di un volo American Airlines, Diego Sebastian Radio, che avrebbe rubato più di 10mila euro in contanti e due carte di credito. Lo ha riferito il personale di bordo, secondo cui l'uomo si sarebbe comportato in modo sospetto durante tutto il viaggio, durato nove ore e mezza, da Buenos Aires a Miami. "Camminava ripetutamente su e giù per il corridoio dell'aereo", hanno raccontato i membri dell'equipaggio, come riportato dal Messaggero. L'uomo, poi, per buona parte del viaggio si sarebbe seduto su un sedile diverso da quello che gli era stato assegnato. E sarebbe stato anche visto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Pensava di aver messo a segno ildela bordo di un aereo, peccato che poi è stato scoperto e arrestato. Parliamo di un passeggero di un, Diego Sebastian Radio, che avrebbe rubato più diin contanti e duedi. Lo ha riferito il personale di bordo, secondo cui l'uomo si sarebbe comportato in modo sospetto durante tutto il viaggio, durato nove ore e mezza, da Buenos Aires a Miami. "Camminava ripetutamente su e giù per il corridoio dell'aereo", hanno raccontato i membri dell'equipaggio, come riportato dal Messaggero. L'uomo, poi, per buona parte del viaggio si sarebbe seduto su un sedile diverso da quello che gli era stato assegnato. E sarebbe stato anche visto ...

Pubblicità

borghi_claudio : Avviso che con emendamento Lega è stato approvato nel decreto aiuti l'incentivo alle imprese per partecipare a most… - MARCO1356662232 : AREA 51 ,U.S.A. KIUDE IL BILANCIO PROVVISORIO.. CON + 10MILA MIGLIARDI D'EURO. E VA AVANTI.. Firmed: CHARLIE GOVERNATORE AREA 51,U.S.A. - Laura_in_cucina : @AmericanAirlines, furto record sull'aereo: passeggero ruba 10mila euro. «Camminava su e giù per il corridoio» - LinoXgo : @enpaonlus 10mila euro di multa, così si tolgono vizio. Ah non ho cani - wordpress_mrtux : @AndreaGiuricin Solo Atac conta 300 dirigenti di nomina politica a 10mila euro al mese, la stessa politica che è re… -