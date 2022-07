Zoff | “Italia – Brasile la partita chiave di un Mondiale indimenticabile”

(Di sabato 9 luglio 2022) Dino, Pertini e tanto altro… Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport, Dinoha raccontato altri aneddoti legati all’avventuradell’82 e tra questi alcuni riguardo alla. Ecco alcuni passaggi: “Uncome quello di Spagna ’82 non si ripeterà. Dal lato tecnico è stato un Mondia­le spettacolare, con tanti gol tutti su azione. Le tre partite iniziali, come sempre, sono le più difficili, hai la responsabilità di superare il primo turno, e mille incognite. Chiedete alla Germania Ovest nel 1974, che è dovuta tornare a casa scortata dal cellulare della polizia. Poi in Spagna c’è stato tutto un contorno di polemiche, dalle critiche feroci prima al ...

... di luoghi ce ne sono tanti: c'è lo stadio Sarrià di Barcellona, dove l'sconfisse il Brasile,... oltre all'urlo di Tardelli, ache alza la coppa, a Pertini che al terzo gol contro la ...Spoleto, ultimo atto spettacolare. Charlotte Rampling torna incon Bach. 50 anni di musica con la Pfm e De Gregori/Venditti in concerto di coppia. Ma anche ... Dino, Beppe Bergomi, Cinzia ...Quarant'anni dopo siamo tornati in uno dei luoghi-simbolo legati alla storica vittoria della Nazionale per ricostruire il significato di quel momento. Per il calcio, ovviamente, ma anche per l’intero ...Condividi su Lunedì 11 luglio alle 21.25, inizia il racconto di Rai 1 che prende il titolo di Il viaggio degli eroi. Il documentario parla della vittoria della Nazionale di calcio italiana ai Mondiali ...