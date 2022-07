Zaniolo salta l’amichevole contro il Trastevere | infortunio o indizio di mercato?

(Di sabato 9 luglio 2022) Nicolòè sempre più vicino ad indossare la maglia della Juventus. I bianconeri hanno effettuato l’affondo decisivo, il club giallorosso ha abbassato le pretese a 40 milioni di euro e la trattativa è destinata ad andare in porto già nei prossimi giorni. La Juventus ha deciso di completare l’attacco con l’arrivo del giallorosso, la Vecchia Signora è stata protagonista di una campagna acquisti di altissimo livello. La Roma ha sempre confermato la volontà di cederein caso di offerta considerata all’altezza, ovvero almeno 50 milioni di euro. Il calciatore ha comunicato la volontà di trasferimento in bianconero, la Roma è stata costretta ad abbassare la valutazione di 5-8 milioni di euro. Nel frattempo è arrivato un altronon ha preso parte al primo test stagionale...

DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - junews24com : Zaniolo salta l'amichevole con la Roma! Il motivo del forfait dell'obiettivo Juve - - ZonaBianconeri : RT @CalcioWeb: #Zaniolo salta l'amichevole della #Roma contro il Trastevere: sempre più vicino il passaggio alla #Juventus - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #ASRoma, #Zaniolo salta l'amichevole col Trastevere: 'Leggera lombalgia'. La #Juve prepara l'affondo - CalcioWeb : #Zaniolo salta l'amichevole della #Roma contro il Trastevere: sempre più vicino il passaggio alla #Juventus -

Calciomercato.com

Il giocatore piace anche alla Juve come alternativa a. 9:28 - Kaan Ayhan piace al Monza. ... 29 GIUGNO 22:45 -il colpo Matteo Cancellieri dal Verona: l'attaccante andrà alla Lazio. 17:58 -...Nicolò© LaPresseNelle scorse settimane il talento della Roma ha strizzato l'occhio ai bianconeri: 'L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E ... Roma, Zaniolo salta l'amichevole col Trastevere: 'Leggera lombalgia'. La Juve prepara l'affondo Nicolò Zaniolo è sempre più vicino ad indossare la maglia della Juventus. I bianconeri hanno effettuato l’affondo decisivo, il club giallorosso ha abbassato le pretese a 40 milioni di euro e la tratta ...Nicolò resta a guardare col Trastevere: la motivazione di una "lombalgia" è tardiva e non trova conferme. Ma i bianconeri non vanno ...