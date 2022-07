WWE: Un altro indizio dell’addio di Sasha Banks arriva dall’app di Peacock (Di sabato 9 luglio 2022) La WWE ha rimosso Sasha Banks da qualcos’altro: questa volta parliamo di qualcosa di davvero “nascosto” ma significativo. Sasha Banksi, infatti, non è più presente tra le immagini del profilo selezionabili su Peacock. Adesso le uniche opzioni per le icone del profilo su Peacock legate alla WWE sono Roman Reigns e Asuka. Questo è l’ennesimo fronte su cui la WWE sta rimuovendo ogni traccia di Sasha Banks, dopo che la Boss è stata rimossa dal WWE Shop e dalla sigla apertura degli show. Banks e Naomi sono state sospese a tempo indeterminato dalla WWE, anche se si vocifera sempre più insistentemente che le due abbiano rescisso il contratto o che questo sia giunto alla conclusione. All’inizio di questa settimana è ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 9 luglio 2022) La WWE ha rimossoda qualcos’: questa volta parliamo di qualcosa di davvero “nascosto” ma significativo.i, infatti, non è più presente tra le immagini del profilo selezionabili su. Adesso le uniche opzioni per le icone del profilo sulegate alla WWE sono Roman Reigns e Asuka. Questo è l’ennesimo fronte su cui la WWE sta rimuovendo ogni traccia di, dopo che la Boss è stata rimossa dal WWE Shop e dalla sigla apertura degli show.e Naomi sono state sospese a tempo indeterminato dalla WWE, anche se si vocifera sempre più insistentemente che le due abbiano rescisso il contratto o che questo sia giunto alla conclusione. All’inizio di questa settimana è ...

