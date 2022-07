WWE | Netflix avrebbe bloccato il progetto sulla serie dedicata a Vince McMahon

(Di sabato 9 luglio 2022)è stato colui che rivoluzionato il wrestling business. In tutti questi anni ha gestito in prima persona gli affari così come i piani creativi di Raw e SmackDown.aveva in cantiere una docu-propria alla sua storia imprenditoriale, ma lo scandalo che ha travolto la sua figura ha portato ad un netto cambio di programma. L’ormai ex Chairman della WWEin tutti questi anni sborsato milioni di dollari per mettere a tacere condotte inappropriate nei confronti di ex dipendenti. Si parla di ben 12 milioni di dollari.sospesa Secondo quanto riportato da Denise Salcedo,sospeso ilrelativo alla docu-...

Vince McMahon: il documentario Netflix potrebbe non vedere mai la luce dopo le ultime notizie emerse sull'ormai ex CEO della WWE.