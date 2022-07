WWE: Cody Rhodes tornerà a Monday Night Raw ad agosto? (Di sabato 9 luglio 2022) Cody Rhodes ha lottato contro il dolore e ha messo in scena un classico a cinque stelle contro Seth Rollins a Hell in a Cell il 5 giugno. La performance è stata elogiata da fan, colleghi e leggende. Ovviamente sta lavorando sodo per il suo ritorno, dopo aver saltato Money in the Bank a causa di un infortunio. Quando tornerà? La WWE ha pubblicato un annuncio per la puntata di Raw del 29 agosto, che si svolgerà a Pittsburgh, in Pennsylvania. La promotion pubblicizza Cody per questa puntata di Monday Night Raw. La compagnia lo ha anche annunciato in uno street fight per lo show di Atlantic City del 14 agosto. Per la cronaca, l’American Nightmare ha già subito un intervento chirurgico riuscito. I fan attendono con ansia il suo ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 9 luglio 2022)ha lottato contro il dolore e ha messo in scena un classico a cinque stelle contro Seth Rollins a Hell in a Cell il 5 giugno. La performance è stata elogiata da fan, colleghi e leggende. Ovviamente sta lavorando sodo per il suo ritorno, dopo aver saltato Money in the Bank a causa di un infortunio. Quando? La WWE ha pubblicato un annuncio per la puntata di Raw del 29, che si svolgerà a Pittsburgh, in Pennsylvania. La promotion pubblicizzaper questa puntata diRaw. La compagnia lo ha anche annunciato in uno street fight per lo show di Atlantic City del 14. Per la cronaca, l’Americanmare ha già subito un intervento chirurgico riuscito. I fan attendono con ansia il suo ...

