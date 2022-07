WWE | Charlotte Flair tornerà a SummerSlam per costare il match a Liv o a Ronda?

Pubblicità

IsolaWrestling : Charlotte Flair ad un passo dal ritorno in WWE: quali sono i piani per lei? -

World Wrestling

Laha poi annunciato cheFlair ha riportato un infortunio al braccio e che dovrà restare per un tempo ancora indecifrato fuori dalle scene. Madcap Moss batte Happy Da alleati ad ...... la Bloodline continua a vincere e dominare in. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022, ... che riesce a costringere la precedente campionessaFlair a dire "I quit ", imprigionandola ... Charlotte Flair ad un passo dal ritorno in WWE: quali sono i piani per lei Come to this WWE show and we'll scare the ever-living-sh*t out of you and your kids!At SummerSlam, Ronda Rousey will look to dethrone new SmackDown Women’s Champion Liv Morgan in what promises to be a slugfest! There are few competitors as devastating ...