World Games 2022, subito 5 medaglie per l’Italia! Ori nel pattinaggio velocità e nel powerlifting, Crescenzo bronzo nel karate (Di sabato 9 luglio 2022) Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia negli World Games di scena a Birmingham, in Alabama. Dopo i primi 24 eventi, la selezione azzurra conquista immediatamente cinque medaglie, con due ori, due argenti ed un bronzo che la piazzano al quarto posto provvisorio nel medagliere, dove comanda la Colombia con quattro successi. Il primo a vestirsi d’oro è Duccio Marsili nel pattinaggio velocità su pista: nella prova a tempo sui 200 metri il senese ferma il cronometro in 17.835, superando di 38 centesimi il colombiano Andres Mauricio Jimenez Torres, a chiudere il podio il francese Yvan Sivilier (18.009). Marsili ha sfiorato la doppietta nei 500 metri sprint, con Jimenez Torres che si prende la rivincita per poco più di un decimo (43.256); terzo invece il taiwanese ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Inizia con il piede giusto l’avventura dell’Italia neglidi scena a Birmingham, in Alabama. Dopo i primi 24 eventi, la selezione azzurra conquista immediatamente cinque, con due ori, due argenti ed unche la piazzano al quarto posto provvisorio nelre, dove comanda la Colombia con quattro successi. Il primo a vestirsi d’oro è Duccio Marsili nelsu pista: nella prova a tempo sui 200 metri il senese ferma il cronometro in 17.835, superando di 38 centesimi il colombiano Andres Mauricio Jimenez Torres, a chiudere il podio il francese Yvan Sivilier (18.009). Marsili ha sfiorato la doppietta nei 500 metri sprint, con Jimenez Torres che si prende la rivincita per poco più di un decimo (43.256); terzo invece il taiwanese ...

Pubblicità

OA_Sport : Arrivano cinque medaglie per l'Italia nei World Games, protagonisti il pattinaggio velocità e il powerlifting - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: 9 giugno l’Italia va a caccia di medaglie a Birmingham - #World #Games #DIRETTA:… - FijlkamOfficial : World Games: alla prima è bronzo di Angelo Crescenzo - zazoomblog : Medagliere World Games 2022: Italia quarta con due ori e cinque podi - #Medagliere #World #Games #2022: - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia a caccia di medaglie nel pattinaggio Crescenzo di bronzo nel karate -… -