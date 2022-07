Wimbledon, trionfa la kazaka Rybakina: nata a Mosca, vince lo Slam nell’anno dell’esclusione delle atlete russe – Il video (Di sabato 9 luglio 2022) Elena Rybakina ha battuto in rimonta la tunisina Ons Jabeur nella finale di Wimbledon di oggi, 9 luglio, con il punteggio 3-6, 6-2, 6-2. Rybakina è diventata così la prima tennista del Kazakistan a vincere il torneo del Grande Slam. La 23enne è nata a Mosca, ma rappresenta il Kazakistan dal 2018, anno in cui ha acquisito la cittadinanza nel paese. Una scelta, aveva spiegato, prettamente economica. In questa edizione di Wimbledon le sue origini sono state al centro del dibattito perché tutti gli sportivi che rappresentano Russia o Bielorussia non hanno potuto partecipare al torneo a causa del conflitto in Ucraina. July 9, 2022 Leggi anche: Nadal si ritira da Wimbledon, l’infortunio c’è ed è pesante: «Non posso giocare con ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Elenaha battuto in rimonta la tunisina Ons Jabeur nella finale didi oggi, 9 luglio, con il punteggio 3-6, 6-2, 6-2.è diventata così la prima tennista del Kazakistan are il torneo del Grande. La 23enne è, ma rappresenta il Kazakistan dal 2018, anno in cui ha acquisito la cittadinanza nel paese. Una scelta, aveva spiegato, prettamente economica. In questa edizione dile sue origini sono state al centro del dibattito perché tutti gli sportivi che rappresentano Russia o Bielorussia non hanno potuto partecipare al torneo a causa del conflitto in Ucraina. July 9, 2022 Leggi anche: Nadal si ritira da, l’infortunio c’è ed è pesante: «Non posso giocare con ...

