Wimbledon, il presidente della Federazione Russa esulta per la vittoria di Rybakina (Di sabato 9 luglio 2022) Il presidente della Federazione Russa di tennis, Shamil Tarpischev, ha fatto i complimenti ad Elena Rybakina, esultando per la sua vittoria. "E' fantastico! Ben fatto Rybakina! Abbiamo vinto il torneo di Wimbledon. E' positivo che Elena si sia qualificata per la finale di Wimbledon, è un prodotto del tennis russo". Queste le parole del presidente russo, per sottolineare la provenienza sovietica della tennista. La Rybakina infatti attualmente gioca per il Kazakistan, dopo la cittadinanza presa nel 2018 per essere supportata maggiormente dal punto di vista sportivo e finanziario. SportFace.

