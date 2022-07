Wimbledon, finale Djokovic - Kyrgios: orari, tv e precedenti - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di sabato 9 luglio 2022) Novak Djokovic Londra, 9 luglio 2022 - Novak Djokovic e Nick Kyrgios si contenderanno, domani pomeriggio, il titolo di Wimbledon . Il serbo e l'australiano si affronteranno nella finale dello Slam ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) NovakLondra, 9 luglio 2022 - Novake Nicksi contenderanno, domani pomeriggio, il titolo di. Il serbo e l'australiano si affronteranno nelladello Slam ...

Pubblicità

WeAreTennisITA : FINALE NUMERO ?? Un primo set giocato con sufficienza, poi un assolo magistrale: Novak Djokovic batte Cameron Norrie… - sportface2016 : +++Rafael #Nadal si ritira da #Wimbledon e dice addio al sogno Grande Slam: #Kyrgios in finale+++ - WeAreTennisITA : ONS È IN FINALE ?? Jabeur batte la tedesca Maria per 6-2 3-6 6-1 e raggiunge la sua prima finale Slam in carriera.… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Wimbledon Il #primoset della #finale femminile è di #Jabeur, che si impone 6-3 su #Rybakina… - bradipo22 : Questa partita mi sta ricordando (con le dovute divergenze) la finale del RG 2010 fra Schiavone e Stosur #Wimbledon -