Wimbledon, Ebden e Purcell vincono il titolo nel doppio maschile (Di sabato 9 luglio 2022) Termina 6-7 7-6 6-4 4-6 6-7 la finale tra Mektic/Pavic e Ebden/Purcell del doppio maschile al torneo di Wimbledon 2022. Una finale lottatissima e molto equilibrata, decisa dopo oltre 4 ore solo da pochi dettagli. Nel super tie-break decisivo, terminato 10-2, ha fatto la differenza Max Purcell, con alcune numerose soluzioni vincenti durante lo scambio e una grande continuità nei punti al servizio. Da ammirare però la resistenza e forza di volontà di Pavic, costretto a giocare dolorante con un polso fratturato. Grande vittoria dunque per la coppia australiana che conquista il primo titolo nella loro carriera all'All England Club di Londra. SportFace.

