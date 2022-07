Wimbledon 2022, Nick Kyrgios: “Peccato la sfida mancata con Nadal. La finale con Nole? Mai pensato di arrivarci” (Di sabato 9 luglio 2022) Nick Kyrgios si prepara per la finale del torneo di Wimbledon 2022. La sua “prima volta” all’atto conclusivo di un Major, proprio sul Centre Court più famoso del mondo. Il tennista australiano si troverà dall’altra parte della rete un rivale quanto mai pericoloso come Novak Djokovic, che su questi campi ha vinto già in sei occasioni, per un confronto di stili davvero particolare. Se il serbo ha superato Cameron Norrie in 4 set nella sua semifinale, il nativo di Canberra non ha dovuto nemmeno scendere in campo, visto il clamoroso ritiro di Rafa Nadal. Le sue parole in conferenza stampa prendono il via proprio da qui. “Non sono riuscito a parlare con Rafa, ho scoperto tutto mentre ero a cena, prima della sua conferenza stampa. La mia prima sensazione è stata di ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022)si prepara per ladel torneo di. La sua “prima volta” all’atto conclusivo di un Major, proprio sul Centre Court più famoso del mondo. Il tennista australiano si troverà dall’altra parte della rete un rivale quanto mai pericoloso come Novak Djokovic, che su questi campi ha vinto già in sei occasioni, per un confronto di stili davvero particolare. Se il serbo ha superato Cameron Norrie in 4 set nella sua semi, il nativo di Canberra non ha dovuto nemmeno scendere in campo, visto il clamoroso ritiro di Rafa. Le sue parole in conferenza stampa prendono il via proprio da qui. “Non sono riuscito a parlare con Rafa, ho scoperto tutto mentre ero a cena, prima della sua conferenza stampa. La mia prima sensazione è stata di ...

