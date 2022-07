Wimbledon 2022: Elena Rybakina rimonta Ons Jabeur e il suo blocco mentale, fa suoi i Championships (Di sabato 9 luglio 2022) Elena Rybakina, nello sconcerto del Centre Court e in un’esultanza quasi come se avesse appena fatto suo un primo turno e non la finale, vince l’edizione 2022 di Wimbledon. La kazaka, nata a Mosca (e per questo ci saranno senz’altro discussioni a non finire), ma che ha cambiato Paese da rappresentare nel 2018, batte la tunisina Ons Jabeur per 3-6 6-2 6-2 al termine di una finale che si decide soprattutto dal punto di vista emotivo. Si tratta del terzo e più importante successo sul circuito maggiore per una giocatrice che aveva al massimo vinto due International (attuali 250) tra 2019 e 2020. Dopo un paio di game quasi di studio, è Jabeur la prima a prendere in mano la situazione con le sue variazioni, che mettono in crisi Rybakina e causano il break del 2-1. ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022), nello sconcerto del Centre Court e in un’esultanza quasi come se avesse appena fatto suo un primo turno e non la finale, vince l’edizionedi. La kazaka, nata a Mosca (e per questo ci saranno senz’altro discussioni a non finire), ma che ha cambiato Paese da rappresentare nel 2018, batte la tunisina Onsper 3-6 6-2 6-2 al termine di una finale che si decide soprattutto dal punto di vista emotivo. Si tratta del terzo e più importante successo sul circuito maggiore per una giocatrice che aveva al massimo vinto due International (attuali 250) tra 2019 e 2020. Dopo un paio di game quasi di studio, èla prima a prendere in mano la situazione con le sue variazioni, che mettono in crisie causano il break del 2-1. ...

