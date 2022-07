Volley, l’Italia apre gli Europei Under 18 con una vittoria: Barotto e compagni liquidano la Germania (Di sabato 9 luglio 2022) l’Italia incomincia con una vittoria la propria avventura agli Europei Under 18 di Volley maschile, iniziati oggi a Tbilisi (Georgia). Gli azzurrini hanno sconfitto la Germania per 3-1 (25-20; 20-25; 25-16; 25-21) e si sono provvisoriamente portati al comando del gruppo 2, un girone a sei squadre che promuoverà le prime due classificate alle semifinali (le altre avversarie sono Polonia, Bulgaria, Slovenia e Grecia). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Tommaso Barotto (11 punti), gli schiacciatori Lorenzo Magliano (11), Alessandro Bristot (4) e Daniele Carpita (4). A completare la formazione sono stati sono stati i centrali Pardo Mati (4) e Federico Miraglia (4), il regista Giacomo Selleri, il libero Flavio Morazzini. I ragazzi di coach Michele Zanin ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022)incomincia con unala propria avventura agli18 dimaschile, iniziati oggi a Tbilisi (Georgia). Gli azzurrini hanno sconfitto laper 3-1 (25-20; 20-25; 25-16; 25-21) e si sono provvisoriamente portati al comando del gruppo 2, un girone a sei squadre che promuoverà le prime due classificate alle semifinali (le altre avversarie sono Polonia, Bulgaria, Slovenia e Grecia). A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Tommaso(11 punti), gli schiacciatori Lorenzo Magliano (11), Alessandro Bristot (4) e Daniele Carpita (4). A completare la formazione sono stati sono stati i centrali Pardo Mati (4) e Federico Miraglia (4), il regista Giacomo Selleri, il libero Flavio Morazzini. I ragazzi di coach Michele Zanin ...

Pubblicità

sportface2016 : #Volley maschile, #VNL2022: #Italia pronta per l'ultima sfida del girone contro l'#Olanda - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Nations League, l’Italia non si ferma più: travolta anche la Serbia #Federvolley - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Nations League, l’Italia non si ferma più: travolta anche la Serbia #Federvolley - infoitsport : Volley, l'Italia vola come un razzo in Nations League: Serbia soppiantata e nona vittoria - infoitsport : Volley, l'Italia vola come un razzo in Nations League: Serbia soppiantata e ottava vittoria -