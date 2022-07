Vittorio Camaiani Premio CNA Federmoda | “Il mio lavoro guarda sempre alla bellezza”

(Di sabato 9 luglio 2022) Grande successo per il couturier marchigiano. Lo stilista venerdì 8 luglio 2022 ha ricevuto il riconoscimentocarriera da parte della CNAPicena. L’ambitodella CNA aè avvenuto in Piazza Kursal a Grottammare nelle Marche. Ad assisterepremiazione una folta platea di oltre trecento ospiti tra istituzioni marchigiane, professionisti e turisti che hanno già iniziato a solcare le spiagge della splendida Riviera delle Palme. Veronica Maya,, Massimo Capriotti, Marco MoscatelliCNA: il trionfo La Camera Nazionale Associazione provinciale di ...

Pubblicità

HTO_tv : Lo stilista Vittorio Camaiani riceve il premio alla carriera dalla Cna Federmoda #vittoriocamaiani… - FashionluxuryI : Vittorio Camaiani riceve il premio alla carriera dalla Cna Federmoda Il couturier marchigiano Vittorio Camaiani ric… - StefanoFabrizi1 : Vittorio Camaiani riceve il premio alla carriera dalla Cna Federmoda l'8 luglio a Grottammare in Piazza Kursal - ilmetropolitan : ?? #VittorioCamaiani riceve il premio alla carriera dalla #CnaFedermoda @FedermodaCNA - mascalzonesbt : Il 'Poeta della moda' Vittorio Camaiani riceve il premio alla carriera dalla Cna Federmoda - -

Vivere San Benedetto

Roma, la Galleria del Cardinale Colonna apre alla moda con la sfilata della collezione S/S di. Sarà una sfilata in presenza di pubblico della collezione Primavera /Estate di, ispirata ad Ernest Hemingway e ai suoi viaggi. La prestigiosa dimora nobiliare, ...Palazzo Colonna, la prestigiosa dimora nobiliare, che si affaccia su Piazza Venezia, ha ospitato l'eleganza e la creatività dicon la nuova collezione Primavera/Estate 2022 ispirata ad Ernest Hemingway e ai suoi viaggi. In anteprima nazionale il designer marchigianoha presentato la sua ... Grottammare: Vittorio Camaiani riceve il Premio alla carriera dalla CNA Federmoda La Camera Nazionale Associazione provinciale di Ascoli Piceno organizza per l’ottavo anno consecutivo nelle Marche, con il supporto dell’amministrazione comunale, la sfilata di moda “Fashion Mood – ec ...Il couturier marchigiano Vittorio Camaiani riceverà venerdì 8 luglio 2022 a Grottammare, in Piazza Kursal, l’ambito riconoscimento indetto dalla CNA Federmoda ...