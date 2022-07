VIDEO / Incredibile: sbaglia il rigore e ribalta la porta (Di sabato 9 luglio 2022) Durante una partita di futsal, un giocatore, dopo aver sbagliato un calcio di rigore, ha deciso di appendersi alla traversa Leggi su golssip (Di sabato 9 luglio 2022) Durante una partita di futsal, un giocatore, dopo averto un calcio di, ha deciso di appendersi alla traversa

Pubblicità

RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - juventusfc : Un goal incredibile alla fine di una galoppata pazza ?? #GoalOfTheDay - goldenelivs : incredibile il bene incondizionato per lui - mariisidelines : no comunque solo quando sono andata io al concerto non l’ha cantata incredibile - locobestia : @FreeEren_ Ho rivisto il video almeno 150 volte solo per l’incredibile soddisfazione che mi dava il suono del battito di mani -