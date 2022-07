Verona-Primiero oggi in tv | canale | orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

(Di sabato 9 luglio 2022)sarà visibilein tv? Ecco le informazioni sudella primadeldegli scaligeri. I ragazzi di Cioffi scendono in campo per la prima volta nel loro ritiro contro una formazione dilettantistica locale. Impegno facile dunque, ma occhio a scongiurare il rischio infortuni. Si parte alle ore 17 di sabato 9 luglio,prevista sulla pagina Facebook dell’Hellas, mentre Sportface.it vi proporrà lascritta. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA SportFace.

Ancora in formazione sperimentale in attesa dei nazionali e di testare i primi colpi di mercato, la Salernitana si è presentata a tifosi e curiosi. Nove reti ai dilettanti dello Jenbach nel primo test ...A Primiero i gialloblù continuano a lavorare in vista della prima amichevole stagionale Nuova giornata di allenamenti per il Verona in quel di Primiero: anche oggi infatti i gialloblù si ritroveranno ...