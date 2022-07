Venezia, gli Ultras contro la società: «Atteggiamento arrogante, nessun abbonamento sottoscritto» (Di sabato 9 luglio 2022) I gruppi Ultras del Venezia si sono schierati contro la società lagunare, pubblicando un duro comunicato La Curva Sud del Venezia, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato una dura nota contro la società lagunare. IL COMUNICATO – «Sull’aggregazione abbiamo fondato i nostri valori fondamentali, considerandola valore imprescindibile del vivere Ultras. A maggior ragione nell’anno in cui ricorre il trentacinquesimo anniversario del movimento Ultras Venezia Mestre, siamo ancora più convinti che questi principi non debbano essere dispersi. Preso atto delle iniziative avanzate dai vertici societari che si ostinano a proseguire una polita clientelare mirata esclusivamente a discriminare chi di questi principi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) I gruppidelsi sono schieratilalagunare, pubblicando un duro comunicato La Curva Sud del, attraverso un comunicato ufficiale, ha pubblicato una dura notalalagunare. IL COMUNICATO – «Sull’aggregazione abbiamo fondato i nostri valori fondamentali, considerandola valore imprescindibile del vivere. A maggior ragione nell’anno in cui ricorre il trentacinquesimo anniversario del movimentoMestre, siamo ancora più convinti che questi principi non debbano essere dispersi. Preso atto delle iniziative avanzate dai vertici societari che si ostinano a proseguire una polita clientelare mirata esclusivamente a discriminare chi di questi principi ...

Pubblicità

ricpuglisi : Ma gli albergatori di Venezia hanno simpatia per Pellicani del PD? - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #9luglio 1300, #Venezia: si ordina ai Capi Contrada di obbligare gli abitanti a dare il loro contributo per i lavori r… - pc_schaefer : RT @Gazzettino: #Venezia Ongo, il grande cuore della Benefica San Giacomo: «Una vita spesa per gli altri» - waltercasagran : RT @alberto_sanavia: #9luglio 1300, #Venezia: si ordina ai Capi Contrada di obbligare gli abitanti a dare il loro contributo per i lavori r… - VitoBattaglia1 : RT @Holly567440: @LaVeritaWeb Non sono i medici che lo rifiutano, ma il presidente dell’ordine dei medici di Venezia. È ormai chiaro che gl… -