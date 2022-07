Vela | I DOMINATORI DEL VENTO! Tita-Banti spazzano via la concorrenza e sono campioni d’Europa con un giorno d’anticipo!

(Di sabato 9 luglio 2022) Ruggeroe Caterinanon si fermano più e continuano a collezionare un successo dopo l’altro, prolungando un’imbattibilità che dura ormai da quasi due anni e mezzo. IOlimpici in carica nel Nacra 17 sigarantiti quest’oggi la certezza matematica della medaglia d’oro agli Europei 2022 di Aarhus, in Danimarca, al termine di una settimana strepitosa. Si tratta del quarto titolo continentale in carriera per la magica coppia dellatricolore (dopo le affermazioni nel 2017, 2018 e 2020), capace di sbaragliare il resto dellae di mettere in ghiaccio la vittoria finale con una giornata di anticipo, grazie all’ampio vantaggio accumulato in classifica generale nelle dodici regate di flotta disputate sino a ieri. Le tre prove in programma oggi ...

