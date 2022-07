Valverde e la sua compagna drogati e rapinati ad Ibiza. Il racconto su Instagram (Di sabato 9 luglio 2022) È solo al tremine della loro esperienza ad Ibiza che Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, e la sua compagna Mina Bonino hanno raccontato l’increscioso episodio che li ha coinvolti all’arrivo sull’isola, lo scorso 25 giugno: sono stati rapinati nelle casa che avevano affittato. Il racconto è di Mina Bonino, che lo affida ad Instagram. E che aggiunge un particolare: ritiene di aver ragione di credere che lei e il calciatore del Madrid siano stati drogati perché non si accorgessero di quanto stava accadendo. «Al nostro arrivo a casa, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) È solo al tremine della loro esperienza adche Federico, centrocampista del Real Madrid, e la suaMina Bonino hanno raccontato l’increscioso episodio che li ha coinvolti all’arrivo sull’isola, lo scorso 25 giugno: sono statinelle casa che avevano affittato. Ilè di Mina Bonino, che lo affida ad. E che aggiunge un particolare: ritiene di aver ragione di credere che lei e il calciatore del Madrid siano statiperché non si accorgessero di quanto stava accadendo. «Al nostro arrivo a casa, il cuoco era già lì. Mi spiegò che c’era solo una chiave e che l’avrebbe portata con sé, in modo che la mattina dopo avrebbe potuto farci trovare la colazione senza disturbarci. Il punto è che il giorno dopo non riuscivo nemmeno ...

