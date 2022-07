Valentino The Beginning, Pierpaolo Piccioli: “Rispondiamo con la bellezza alla democrazia che ci viene negata”. La sfilata in piazza di Spagna a Roma è una magia al tramonto (Di sabato 9 luglio 2022) “In questo mondo che sta cambiando, dobbiamo rispondere con la bellezza alla democrazia che ci viene negata”. È un’immagine oltremodo potente quella che Pierpaolo Piccioli ci regala con la sua ultima sfilata d’Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 Valentino The Beginning: la scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna, è tornata ad essere per una sera il centro del mondo, facendo da sfondo – 35 anni dopo l’ultima volta – alle creazioni di Maison Valentino. La luce calda del tramonto ricade languidamente sulle facciate dei palazzi circostanti facendo risplendere i monumentali gradini di marmo, mentre nell’aria vibrano le note intonate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) “In questo mondo che sta cambiando, dobbiamo rispondere con lache ci”. È un’immagine oltremodo potente quella checi regala con la sua ultimad’Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23The: la scalinata di Trinità dei Monti, indi, è tornata ad essere per una sera il centro del mondo, facendo da sfondo – 35 anni dopo l’ultima volta – alle creazioni di Maison. La luce calda delricade languidamente sulle facciate dei palazzi circostanti facendo risplendere i monumentali gradini di marmo, mentre nell’aria vibrano le note intonate ...

Pubblicità

Roma : Valentino “The Beginning”. La maison sfilerà l'#8luglio tra piazza di Spagna, Trinità dei Monti, p.zza Mignanelli e… - Kee7299 : RT @HWASAWRLD: Hwasa and Pier Paolo Piccioli, the creative director and of Valentino ?? - _HwasaPH : RT @Roma: Valentino “The Beginning”. La maison sfilerà l'#8luglio tra piazza di Spagna, Trinità dei Monti, p.zza Mignanelli e via Gregorian… - wheeinyourhart : RT @HWASAWRLD: Hwasa and Pier Paolo Piccioli, the creative director and of Valentino ?? - midstappear : RT @Roma: Valentino “The Beginning”. La maison sfilerà l'#8luglio tra piazza di Spagna, Trinità dei Monti, p.zza Mignanelli e via Gregorian… -