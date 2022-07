Usa, tecnologia italiana per i nuovi sistemi di illuminazione anticovid (Di sabato 9 luglio 2022) Biovitae, un brevetto di proprietà della Pmi innovativa romana Nextsense, rappresenta l’unica tecnologia al mondo che usa una combinazione di frequenze LED dello spettro visibile (non UV) efficace sugli aerosol e sulle superfici, in grado di controllare la proliferazione di virus e batteri. Le soluzioni Biovitae, già richieste e utilizzate da importanti multinazionali dei settori dei trasporti arei e navali, dell’automotive, degli elettrodomestici, dell’energia, del real estate e della sanità, sono facilmente integrabili in tutti gli impianti di illuminazione esistenti, senza bisogno di modificarne la struttura. Biovitae è stata anche scelta dall’americana Molex – produttrice di sistemi di interconnessione – per sviluppare sistemi di illuminazione sanificanti per smart building negli Stati Uniti. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Biovitae, un brevetto di proprietà della Pmi innovativa romana Nextsense, rappresenta l’unicaal mondo che usa una combinazione di frequenze LED dello spettro visibile (non UV) efficace sugli aerosol e sulle superfici, in grado di controllare la proliferazione di virus e batteri. Le soluzioni Biovitae, già richieste e utilizzate da importanti multinazionali dei settori dei trasporti arei e navali, dell’automotive, degli elettrodomestici, dell’energia, del real estate e della sanità, sono facilmente integrabili in tutti gli impianti diesistenti, senza bisogno di modificarne la struttura. Biovitae è stata anche scelta dall’americana Molex – produttrice didi interconnessione – per svilupparedisanificanti per smart building negli Stati Uniti. ...

Pubblicità

FertGiuseppe : RT @mittdolcino: Ho parlato con un amico USA in riguardo e temo che Twitter possa fallire, fra qualche mese Speriamo di no - mittdolcino : Ho parlato con un amico USA in riguardo e temo che Twitter possa fallire, fra qualche mese Speriamo di no - joost700 : @Stfn_Mrtz @Erriders Come si fa a scrive utilizzando la voce..?? L'Ucraina ha già straperso, gli USA sono già scapp… - g_zoidberg : @Un_human_corpse @Chiamami_Aquila @GrilloJuventino @AvvocatoAtomico @nazariopesce_ @luigi_kng @arfacchia1… - dario74x : @DanielettoD @Corriere In quanto ad armi è vero, la Russia usa roba vecchia. Ma i mezzi nuovi usano tecnologia occi… -