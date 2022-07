Usa, la Mostra del Cinema di Venezia premiata col Gotham Awards 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) La Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Alberto Barbera, riceverà il Gotham Impact Salute durante la cerimonia di premiazione dei Gotham Awards 2022, che si terrà a New York il 28 novembre. Lo ha annunciato il produttore e direttore esecutivo del Gotham Film & Media Institute, Jeffrey Sharp, al convegno internazionale per celebrare i 90 anni della prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica, nella Biblioteca dell’Archivio Storico della Biennale di Venezia. A ricevere il riconoscimento sarà il direttore Barbera. I Gotham Awards premiano i film e le serie televisive indipendenti più innovative e sono il primo grande evento di premiazione della stagione autunnale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Ladeldi, diretta da Alberto Barbera, riceverà ilImpact Salute durante la cerimonia di premiazione dei, che si terrà a New York il 28 novembre. Lo ha annunciato il produttore e direttore esecutivo delFilm & Media Institute, Jeffrey Sharp, al convegno internazionale per celebrare i 90 anni della prima Esposizione Internazionale d’Artetografica, nella Biblioteca dell’Archivio Storico della Biennale di. A ricevere il riconoscimento sarà il direttore Barbera. Ipremiano i film e le serie televisive indipendenti più innovative e sono il primo grande evento di premiazione della stagione autunnale ...

