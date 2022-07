Uomini e Donne, Marco Fantini pubblica una foto senza veli e ironizza: “Ma sei un papà…” (Di sabato 9 luglio 2022) Beatrice Valli e Marco Fantini sono fra le coppie più amate, seguite e ammirate di Uomini e Donne. Dal giorno della scelta dell’ex tronista, il numero dei loro follower ha raggiunto cifre esponenziali. Tutto quello che toccano si tramuta praticamente in oro. Il loro matrimonio, avvenuto a Capri lo scorso 29 maggio, a breve diventerà un docufilm per la gioia di tutti i loro fan. Dal loro amore sono nate due splendide bambine, Bianca e Azzurra, di 5 e 2 anni. L’influencer è anche mamma di Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Nel corso di una recente intervista, Beatrice Valli ha dichiarato che presto sposerà Marco Fantini anche in chiesa, alla presenza di pochi intimi, e non ha escluso di allargare ulteriormente la famiglia. I due sono due ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 luglio 2022) Beatrice Valli esono fra le coppie più amate, seguite e ammirate di. Dal giorno della scelta dell’ex tronista, il numero dei loro follower ha raggiunto cifre esponenziali. Tutto quello che toccano si tramuta praticamente in oro. Il loro matrimonio, avvenuto a Capri lo scorso 29 maggio, a breve diventerà un docufilm per la gioia di tutti i loro fan. Dal loro amore sono nate due splendide bambine, Bianca e Azzurra, di 5 e 2 anni. L’influencer è anche mamma di Alessandro, nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Nel corso di una recente intervista, Beatrice Valli ha dichiarato che presto sposeràanche in chiesa, alla predi pochi intimi, e non ha escluso di allargare ulteriormente la famiglia. I due sono due ...

