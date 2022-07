Uomini e Donne, l’ex dama Maria Tona lancia il suo primo singolo ‘Pezzi’ su botox e chirurgia (Video) (Di sabato 9 luglio 2022) Maria Tona – ex dama del Trono Over di Uomini e Donne – ha esordito nelle ultime ore nelle vesti di cantante, con il suo primissimo singolo disponibile da ieri dal titolo Pezzi. l’ex volto del dating show, nonostante il suo abbandono, è rimasta comunque molto presente nello scenario della trasmissione. Più volte ha infatti rilasciato interviste in cui chiariva punti rimasti in sospeso, soprattutto con suoi ex compagni di avventura che ha definito senza mezzi termini, esclusivamente interessati al business. Maria aveva complicato i giochi sul piccolo schermo, diventando in particolare rivale in amore di Gemma Galgani, avendo da subito affascinato due dei cavalieri protagonisti di quest’edizione, ovvero Paolo Gozzi e Biagio Di Maro. Solo dopo il suo ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 luglio 2022)– exdel Trono Over di– ha esordito nelle ultime ore nelle vesti di cantante, con il suo primissimodisponibile da ieri dal titolo Pezzi.volto del dating show, nonostante il suo abbandono, è rimasta comunque molto presente nello scenario della trasmissione. Più volte ha infatti rilasciato interviste in cui chiariva punti rimasti in sospeso, soprattutto con suoi ex compagni di avventura che ha definito senza mezzi termini, esclusivamente interessati al business.aveva complicato i giochi sul piccolo schermo, diventando in particolare rivale in amore di Gemma Galgani, avendo da subito affascinato due dei cavalieri protagonisti di quest’edizione, ovvero Paolo Gozzi e Biagio Di Maro. Solo dopo il suo ...

