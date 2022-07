Uomini e Donne anticipazioni, la redazione scarica Gemma Galgani? Perché la dama rischia il posto (Di sabato 9 luglio 2022) Grande protagonista di anni e anni di trono over di Uomini e Donne, nell’ultima edizione Gemma Galgani è stata messa un po’ da parte, tanto che per intere puntate del trono over non si è mai parlato di lei. I maligni sostengono che la redazione di Maria De Filippi stia provvedendo a un suo progressivo botolamento, e prova ne sarebbe quanto successo lo scorso maggio, una volta terminate le registrazioni dell’ultima edizione del talk show di Maria De Filippi. Uomini e Donne, bomba su Matteo Ranieri: “È innamorato di un’altra persona” Il motivo della fine della storia tra l'ex tronista e la sua scelta Valeria Cardone sarebbe un altro rispetto a quanto dichiarato ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 luglio 2022) Grande protagonista di anni e anni di trono over di, nell’ultima edizioneè stata messa un po’ da parte, tanto che per intere puntate del trono over non si è mai parlato di lei. I maligni sostengono che ladi Maria De Filippi stia provvedendo a un suo progressivo botolamento, e prova ne sarebbe quanto successo lo scorso maggio, una volta terminate le registrazioni dell’ultima edizione del talk show di Maria De Filippi., bomba su Matteo Ranieri: “È innamorato di un’altra persona” Il motivo della fine della storia tra l'ex tronista e la sua scelta Valeria Cardone sarebbe un altro rispetto a quanto dichiarato ...

